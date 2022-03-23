Адвоката Улюкаева обвинили в хищении 83 млн руб. у экс-главы ООО «Мануфактура-Юг»

«Квеидзе и ее коллега — адвокат Андрей Фоломейкин — обвиняются в том, что обещали учредителю “Мануфактура-Юг” Строганову, который проходил по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, освободить его от уголовной ответственности, так как имеют соответствующие связи в Хамовническом суде, где рассматривалось уголовное дело предпринимателя. За это они получили от него 43 млн 484 тыс. рублей. Также они обещали посодействовать в назначении максимально мягкого наказания подельнику Строганова Литвинову. За это они получили от Строганова еще свыше 40 млн рублей, чем нанесли бизнесмену ущерб на сумму более 83 млн рублей», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Квеидзе и Фоломейкин никакого влияния на решения Хамовнического суда оказать не могли.
Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, Строганов обвинялся во взятке ряду чиновников администрации города Сочи за выделение его компании участков под жилищное строительство. По его делу проходил также адвокат Алексей Литвинов. После того, как их дело передали в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу, Строганов обратился к Квеидзе и ее коллеге с просьбой о помощи. Те обещали ему освобождение от уголовной ответственности.
«Строганов в разное время передал Квеидзе и Фоломейкину деньги несколькими траншами на сумму более 43 млн рублей. Передача денег осуществлялась в офисе Квеидзе и на Смоленском бульваре в Москве в автомобиле Фоломейкина марки BMW», — рассказал источник ТАСС.
22 июля 2021 года суд вынес учредителю «Мануфактура-Юг» приговор в виде лишения свободы на семь лет со штрафом в 80 тыс. рублей, он был взят под стражу в зале суда. «Всего Квеидзе и Фоломейкин требовали у потерпевшего 65 млн рублей, однако последний транш он должен был передать адвокатам после оглашения приговора, но не смог этого сделать по объективным причинам», — отметил собеседник агентства, добавив, что еще до назначения наказания Строганов посоветовал услуги Квеидзе и Фоломейкина своему подельнику Литвинову. «Предприниматель решил заплатить за Литвинова этим адвокатам, обещавшим содействие в назначении обвиняемому максимально мягкого наказания. Для этого он передал на территории одного из кафе в центре Москвы Фоломейкину еще более 42 млн рублей», — заключил источник. 28 сентября 2021 Хамовнический суд приговорил Литвинова к семи годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в 60 млн рублей.