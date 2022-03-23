09:57 (мск), источник: ТАСС
В ДНР сообщили о двадцатой сбитой ракете «Точка-У»
В Штабе территориальной обороны республики уточнили, что от падения обломков ракеты получил ранение мирный житель, повреждено несколько домов.
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ДОНЕЦК, 23 марта. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны в районе Енакиево сбили очередную ракету «Точка-У», которую по Донецкой Народной Республике выпустили украинские подразделения. Об этом в среду сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«Средства ПВО перехватили очередную ракету “Точка-У”, — говорится в сообщении. — Вечером 22 марта в районе поселка им. Карла Маркса в Енакиево была перехвачена ракета украинского тактического ракетного комплекса “Точка-У”, запущенная в направлении гражданской инфраструктуры республики».
В штабе уточнили, что от падения обломков ракеты получил ранение мирный житель, повреждено несколько домов.
Ранее сообщалось, что с момента эскалации конфликта в Донбассе было сбито уже 19 таких ракет.