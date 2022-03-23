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11:18 (мск), источник: © РИА Новости

Российские вертолеты ночью уничтожили восемь украинских танков

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н прошедший ночью уничтожили 8 украинских танков, 5 бронемашин и другую военную технику, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Группой “ночных охотников”, состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожены 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 дота, 7 орудий полевой артиллерии и минометов», — сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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