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11:53 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ впервые показало удар одновременно восемью «Калибрами» по инфраструктуре ВСУ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минобороны России впервые показало, как корабль ВМФ РФ наносит удар одновременно восемью крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре ВСУ, а также опубликовало кадры нанесения удара батареями берегового ракетного комплекса «Бастион».

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как с ракетного корабля, находящегося в море, последовательно стартуют восемь крылатых ракет корабельного ракетного комплекса «Калибр».

На другом видео видно, как последовательно с береговых позиций стартуют три ракеты берегового комплекса «Бастион».

Ракетный комплекс «Калибр» разработан и производится екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор». По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса «Калибр-НК».

Ракеты «Калибр» применялись в ходе операции ВС РФ в Сирии 13 раз. По сообщениям Минобороны РФ, по целям террористов было выпущено в общей сложности не менее 99 ракет.

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