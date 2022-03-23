Минобороны РФ впервые показало удар одновременно восемью «Калибрами» по инфраструктуре ВСУ

На кадрах видно, как с ракетного корабля, находящегося в море, последовательно стартуют восемь крылатых ракет корабельного ракетного комплекса «Калибр».
На другом видео видно, как последовательно с береговых позиций стартуют три ракеты берегового комплекса «Бастион».
Ракетный комплекс «Калибр» разработан и производится екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор». По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса «Калибр-НК».
Ракеты «Калибр» применялись в ходе операции ВС РФ в Сирии 13 раз. По сообщениям Минобороны РФ, по целям террористов было выпущено в общей сложности не менее 99 ракет.