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20:15 (мск), источник: ТАСС

В Белгородской области сообщили о пострадавших из-за взрыва запущенного с Украины снаряда

ТАСС, 23 марта. В Белгородской области есть пострадавшие из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины, в двух селах ввели режим ЧС. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», — написал Гладков. По его словам, в настоящее время пострадавшим оказывают необходимую помощь.

«В Журавлевке поврежден один дом, в котором проживают две семьи. У него обрушилась часть стены», — сообщил в свою очередь источник ТАСС в экстренных службах. Он добавил, что данных о пострадавших не поступало.

Жителей этих сел эвакуируют, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава Белгородского района Владимир Перцев. «Провели районную чрезвычайную комиссию, где объявили чрезвычайную ситуацию в селах Журавлевка и Нехотеевка. На данный момент мы вывозим жителей этих двух сел в безопасное место — в город Белгород», — написал Перцев.

В свою очередь поврежденный жилой дом восстановят, отметил Гладков. «Даю поручение моему заместителю по строительству Владимиру Базарову восстановить дом в максимально короткие сроки», — написал он.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту обстрела территории Белгородской области украинскими военнослужащими. По данным СК, 24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, повреждены несколько жилых домов и один автомобиль.

27 февраля, по данным СК, два снаряда, выпущенные украинскими силовиками из установки реактивной системы залпового огня «Ураган», упали на открытом участке местности в районе улицы Зеленая села Нехотеевка Белгородского района, пострадавших и разрушений по факту происшествия не зафиксировано.

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