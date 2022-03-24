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09:55 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре мины калибром 122 миллиметра по Донецку и четыре мины того же калибра по поселку Александровка в Донецкой народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, обстрелы производились в 9.00 (совпадает с мск) из населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка. О пострадавших и жертвах не сообщалось.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

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