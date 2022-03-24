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10:21 (мск), источник: РБК

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о гибели тестя

Тесть бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) Сергей Ситоленко погиб в окрестностях города Авдеевка от попадания пули. Об этом сообщил Стрелков со ссылкой на данные своей жены Мирославы Регинской во «ВКонтакте».

Источник: РБК

«Сегодня, три часа назад, погиб от пули снайпера под Авдеевкой на фронте мой отец — сержант Ситоленко Сергей Геннадьевич, 1970 года рождения, позывной “Сытый”», — написала она.

По словам Регинской, Ситоленко воевал в Донбассе начиная с 2014 года и служил в третьем батальоне третьей бригады народной милиции ДНР.

Игорь Стрелков (Гиркин) — гражданин России, был министром обороны Донецкой народной республики с мая по август 2014 года.

В 2013 году Стрелков уволился из ФСБ в звании полковника. Он служил в Боснии, Приднестровье и Чечне. Он также участвовал в конфликте на востоке Украины, но в августе 2014 года сложил полномочия министра обороны ДНР и вернулся в Россию.

За участие в конфликте на востоке Украины США и Евросоюз внесли его в черный список. Его активы на их территории были заблокированы, а самому Стрелкову запретили въезжать в Соединенные Штаты и государства ЕС.

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