Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм», — сказал генерал-майор.
Как сообщали 20 марта в Росгвардии, военнослужащие, а также бойцы спецназа и СОБРа ночью внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма, захваченного нацистами, и стремительно завладели плацдармом. В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки украинских военных и националистов, сковав крупные силы противника. Таким образом подразделения российских вооруженных сил получили возможность установить понтонный мост.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.