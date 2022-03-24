13:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Снаряд в приграничном поселке Белгородской области разрушил один дом, повредил еще 12, а также «посек» восемь автомобилей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о последствиях попадания снаряда на территорию села Журавлевка днем 23 марта. По словам главы региона, разрушен один дом, еще в 12 повреждены окна, заборы и «где-то кровля». Также снаряд «посек восемь машин»: «В кратчайшие сроки все дома восстановим. На место уже выехали замерщики окон и строительные эксперты».