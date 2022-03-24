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13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Снаряд в приграничном поселке Белгородской области разрушил один дом, повредил еще 12, а также «посек» восемь автомобилей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о последствиях попадания снаряда на территорию села Журавлевка днем 23 марта. По словам главы региона, разрушен один дом, еще в 12 повреждены окна, заборы и «где-то кровля». Также снаряд «посек восемь машин»: «В кратчайшие сроки все дома восстановим. На место уже выехали замерщики окон и строительные эксперты».

Также Гладков напомнил, что ночью в селе тоже было неспокойно, но «снаряды упали в нежилой зоне села». От них «разрушений и пострадавших нет». «В целом ситуация в области находится под контролем», — добавил глава региона.

По данным местных властей, после попадания снаряда в приграничный поселок, из двух деревень в Белгород временно перевезли 178 человек, еще трем жителям Журавлевки потребовалась медицинская помощь. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование этих происшествий на контроль.

Андрей Цветков

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