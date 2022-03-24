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14:08 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров опубликовал видео боя на Украине

ГРОЗНЫЙ, 24 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры боя на Украине, на которых чеченский боец поднимает чеченский флаг с его изображением.

«Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения, это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру. Берегите себя, братья! Скоро всё это благополучно закончится», — написал Кадыров в канале Telegram.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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