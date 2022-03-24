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15:46 (мск), источник: Телеканал 360°

Минобороны РФ показало передвижение российских сил и блокпосты под Киевом

Организация комендантской службы на постах в зоне ЧАЭС и обеспечения безопасности передвижения на дорогах в Киевской области Украины попало на видео. Его опубликовало Минобороны РФ.

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На оборудованных блокпостах особое внимание уделяют проверке автотранспорта, в частности, на наличие оружия и боеприпасов.

Президент РФ Владимир Путин обсудил ход спецоперации на Украине на Совбезе. Министр обороны Сергей Шойгу доложил о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности, а также восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. О ней объявил Путин. Главными целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над населением Донбасса.

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