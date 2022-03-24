Москалькова подтвердила обмен военнослужащими между Россией и Украиной

«Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене 10 удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на 10 украинских военнослужащих. А также был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна “Сапфир”, — сказала омбудсмен, отвечая на вопрос ТАСС.
Омбудсмен сообщила, что Минобороны России проведена огромная работа по освобождению удерживаемых украинской стороной российских военнослужащих и гражданских моряков. «Мы также принимали участие в установлении контактов с украинской стороной по данному вопросу. Работа продолжается дальше в рамках поступающих ко мне обращений граждан», — подчеркнула Москалькова.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва и Киев провели два обмена пленными. Деталей она не раскрыла.
В конце февраля Морское агентство Молдавии сообщало, что корабль Millenial Spirit был поражен снарядом в нейтральных водах Черного моря, после чего на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки уничтожены, состоящий из десяти человек экипаж покинул судно в спасательных жилетах. По словам омбудсмена, пострадавшие в результате инцидента с судном российские граждане были доставлены в больницу города Черноморска в Одесской области, где позже от полученных ран скончался капитан корабля.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе.