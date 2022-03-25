Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России», — говорится в релизе.
По оперативным данным, фигурант, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».
Все это происходило во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля.
«В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ “Государственная измена”, — добавили в ФСБ.