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09:54 (мск), источник: © РИА Новости

Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Житель Хабаровска задержан за государственную измену: на фоне спецоперации на Украине пытался продать Киеву закрытые данные для диверсий, сообщает ФСБ РФ в пятницу.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России», — говорится в релизе.

По оперативным данным, фигурант, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».

Все это происходило во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля.

«В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ “Государственная измена”, — добавили в ФСБ.

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