МО РФ сообщило об уничтожении базы подготовки наемников на Украине

«Была поставлена задача по огневому поражению противника. Баллистической ракетой поразили здание, в котором располагался иностранный легион, и тренировочную базу. Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 м было практически полностью разрушено, и противник был поражен», — рассказал начальник расчета самоходной пусковой установки Максим.
Командир стартовой батареи Алексей заявил, в свою очередь, что данное оружие, которым был уничтожен украинский военный объект, не имеет противодействия. Он отметил, что современные средства не способны остановить данную ракету, их еще просто нет.
«Данное изделие практически невозможно уничтожить, оно преодолевает противоракетную оборону противника, ему нет противодействия, так как скорость его полета значительная», — сказал Алексей.
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для скрытной подготовки и нанесения точных ракетных ударов по заданным объектам противника.