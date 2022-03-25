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11:34 (мск), источник: Life.ru

«Ночные охотники» уничтожили ещё 24 боевые машины ВСУ

Кроме того, лётчики Вооружённых сил РФ ликвидировали два украинских командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня и два ЗРК «Бук М-1».

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«Ночные охотники» (вертолёты Ка-52 и Ми-28Н) во время ночной операции уничтожили 24 единицы боевой техники ВСУ, в том числе семь танков, пять боевых машин пехоты и три БТР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российская авиация поразила 51 военный объект Украины. В частности, было уничтожено два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300.

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники», — сообщил генерал-майор.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения ротного опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52. Несмотря на туман и плохую видимость, лётчики выполнили боевую задачу, не дали украинским националистам работать на данном направлении. Также ведомство продемонстрировало кадры поражения зенитно-ракетного комплекса Украины с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь». На них видно, как снаряд попадает в цель, после чего происходит взрыв.

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