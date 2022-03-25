Кадыров обвинил ВСУ в использовании боеприпасов с белым фосфором

«По данным специалистов, вблизи одного из украинских населенных пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором. Ввиду высокой токсичности и смертоносности этого вещества его использование запрещено во всем мире», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что этот случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действует украинские войска.
Я не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то, что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами. После обнародования данных об американских биолабораториях на Украине и заявления президента США Джо Байдена о вероятности применения Россией химического оружия мы ожидали подобной провокации.
Рамзан Кадыровглава Чечни
О применении запрещенных боеприпасов с белым фосфором международной коалицией во главе с США неоднократно заявляли власти Сирии. В Пентагоне на это отвечали, что не собираются раскрывать, какие именно боеприпасы применялись, добавив, что они не нарушают никаких международных норм.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.