13:11 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны показало работу «Панцирей» на Украине
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором показана работа комплекса ПВО «Панцирь-С» в Херсонской области Украины.
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«Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету “Точка-У”, которая применялась недавно в Мелитополе», — пояснил заместитель командира батареи — начальник расчета.
Он признался, что высшее военное учебное заведение окончил недавно, и добавил, что, если бы сейчас была жива советская традиция рисовать в честь каждой сбитой цели звезду, на его машине таких было бы уже десять.
Также начальник расчета отметил, что при недавнем налете «Градов» расчеты комплексов «Панцирь-С» отразили 23 ракеты из 24, и то только потому, что одна ракета просто «пролетела не туда».
В Минобороны напомнили, что авиацию и пехоту Вооруженных сил России постоянно прикрывают системы ПВО. В условиях отсутствия самолетов украинская армия с начала российской спецоперации активно использует ударные беспилотники, а также «Грады» и тактические ракеты «Точка-У», уточнили в ведомстве.
В течение предыдущих суток, по данным МО РФ, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 261 беспилотник.