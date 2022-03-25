Песков назвал сообщение о смерти Жириновского «неприличной уткой»

«Сегодня кто-то “утку” запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», — сказал он (цитата по ТАСС).
25 марта сенатор Александр Пронюшкин сообщил в Telegram о смерти политика, но затем удалил пост и извинился. Информацию о кончине Жириновского также опровергли спикер Государственной думы Вячеслав Володин, депутат и заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, Минздрав.
В ЛДПР появление новости назвали «грязной провокацией желтой прессы». По информации партии, состояние политика стабильное, его 25 марта отправили на плановую процедуру. Володин оценил состояние Жириновского как тяжелое и сообщил, что главе ЛДПР сделали КТ. Спикер Думы предложил Пронюшкину уйти в отставку.
Жириновского в начале февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. ЛДПР опровергала все сообщения о критическом состоянии политика, а 21 февраля заявила, что он идет на поправку.