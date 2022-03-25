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14:18 (мск), источник: РБК

Песков назвал сообщение о смерти Жириновского «неприличной уткой»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, но находится в тяжелом состоянии, а новость о его смерти — «утка», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Сегодня кто-то “утку” запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», — сказал он (цитата по ТАСС).

25 марта сенатор Александр Пронюшкин сообщил в Telegram о смерти политика, но затем удалил пост и извинился. Информацию о кончине Жириновского также опровергли спикер Государственной думы Вячеслав Володин, депутат и заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, Минздрав.

В ЛДПР появление новости назвали «грязной провокацией желтой прессы». По информации партии, состояние политика стабильное, его 25 марта отправили на плановую процедуру. Володин оценил состояние Жириновского как тяжелое и сообщил, что главе ЛДПР сделали КТ. Спикер Думы предложил Пронюшкину уйти в отставку.

Жириновского в начале февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. ЛДПР опровергала все сообщения о критическом состоянии политика, а 21 февраля заявила, что он идет на поправку.

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