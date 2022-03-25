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16:37 (мск), источник: © РИА Новости

Воздушные силы, ПВО и ВМС Украины практически уничтожены

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны практически полностью уничтожены в результате российской спецоперации, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

Источник: © РИА Новости

«Перестали существовать военно-морские силы страны», — добавил он.

По словам генерала, демилитаризация Украины достигается нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, а также действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника.

Так, из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1587.

Из 152 военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» — 35, из 180 С-300 и «Бук М1» — 148, из 300 РЛС различного назначения — 117.

За месяц украинские войска потеряли около 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные потери.

Поражены 16 основных военных аэродромов, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.

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