Арабская коалиция начала операцию против хуситов в Йемене

В заявлении коалиции говорится, что операция также направлена на то, чтобы «защитить глобальные источники энергии и обеспечить цепочки поставок». Отмечается, что операция находится на ранней стадии и йеменские хуситы должны почувствовать последствия своего «враждебного поведения».
Коалиция будет «бороться непосредственно с источниками угрозы», и попросила гражданских лиц не приближаться к нефтяным объектам или объектам в йеменском портовом городе Ходейда на Красном море.
Ранее Саудовская Аравия попросила провести совещание Совета Безопасности ООН для осуждения атак йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) против королевства.
До этого министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о нападении на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде. Нападение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Сообщается, что инфраструктура предприятия не пострадала и работает в штатном режиме.
21 января в результате авиаудара арабской коалиции по объектам в районе Ходейды, по всей территории Йемена отключился интернет.
В ответ на удары шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории ОАЭ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны.