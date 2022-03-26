В Китае не нашли следов взрывчатки на месте крушения Boeing 737

«Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, проверка 41 образца уже завершена, компонентов обычных неорганических взрывчатых веществ, а также компонентов обычных органических взрывчатых веществ обнаружено не было», — сообщил Чжэн Си.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.
Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета был обнаружен один «черный ящик», который оказался речевым самописцем, его направили в Пекин.