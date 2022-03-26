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15:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Китае не нашли следов взрывчатки на месте крушения Boeing 737

ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения пассажирского Boeing 737 в Китае, к настоящему моменту не обнаружено, сообщил на пресс-конференции в субботу командир пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си.

Источник: AFP 2022

«Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, проверка 41 образца уже завершена, компонентов обычных неорганических взрывчатых веществ, а также компонентов обычных органических взрывчатых веществ обнаружено не было», — сообщил Чжэн Си.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета был обнаружен один «черный ящик», который оказался речевым самописцем, его направили в Пекин.

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