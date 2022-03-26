Минобороны обвинило Украину в провокации со звонками «из военкомата»

Граждан России, пребывающих в запасе, не вызывают в военкоматы и не планируют вызывать, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — заявил генерал.
По словам Конашенкова, в течение последних дней многим россиянам начали поступать фейковые звонки с голосом автоответчика о вызове в военкомат.
Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб.
Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны РФ
В спецоперации на Украине участвуют исключительно профессиональные военнослужащие, срочников и находящихся в запасе россиян привлекать к ней не будут, заявлял 8 марта президент России Владимир Путин. 9 марта в Минобороны России заявили, что «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». «Практически все» срочники уже выведены в Россию, заявляли тогда в министерстве.
Путин распорядился провести проверку и найти виновных в связи с отправкой срочников на Украину, сообщал в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что еще до начала спецоперации до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание президента категорически исключить привлечение срочников к выполнению задач на территории Украины.
23 марта Песков сообщил, что Путину пока не поступала информация от Главной военной прокуратуры, как срочники попали на Украину.
Россия ведет спецоперацию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины с 24 февраля. Российские власти называют ее целями защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы для безопасности России со стороны западных стран. Удары российских сил наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины и ее авиации, угрозы мирным жителям нет, утверждают в Минобороны.
Киев в ответ на спецоперацию разорвал дипломатические отношения с Москвой, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а западные страны начали вводить санкции против России.