День в истории: единственный авторский концерт ШубертаПолучение патента на медицинский пластырь в США и другие события, которые происходили 26 марта в разные годы
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
12Весенний фестиваль Холи в Индии
14:15 (мск), источник: ТАСС

В Уфе задержали членов террористической ячейки, готовивших нападения на правоохранителей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Уфе четырех членов террористического сообщества, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов, изъяты две гранаты и самодельные коктейли Молотова. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ на территории Республики Башкортостан пресечена деятельность террористического сообщества. В рамках возбужденного следственным управлением СК России по Республике Башкортостан уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.4 (»Организация террористического сообщества и участие в нем«), ч. 2 ст. 205.2 (»Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности«) УК РФ в городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети Интернет террористической идеологии», — сообщили в ЦОС.

В ходе обысков у них изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, экстремистская литература, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.

В ЦОС не привели других подробностей, отметив, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь