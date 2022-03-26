В Уфе задержали членов террористической ячейки, готовивших нападения на правоохранителей

«Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ на территории Республики Башкортостан пресечена деятельность террористического сообщества. В рамках возбужденного следственным управлением СК России по Республике Башкортостан уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.4 (»Организация террористического сообщества и участие в нем«), ч. 2 ст. 205.2 (»Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности«) УК РФ в городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети Интернет террористической идеологии», — сообщили в ЦОС.
В ходе обысков у них изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, экстремистская литература, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.
В ЦОС не привели других подробностей, отметив, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.