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15:17 (мск), источник: РБК

Турция перекрыла Босфор из-за «похожего на мину» предмета

К месту обнаружения объекта, «похожего на мину», направили силы подводной обороны Турции. Ранее ФСБ России предупреждала о дрейфе украинских мин в Черном море.

В прибрежной зоне Босфора обнаружили объект, «похожий на мину», сообщило в Twitter министерство национальной обороны Турции. К нему направили силы подводной обороны страны. Движение по проливу перекрыто.

«После обнаружения 26 марта 2022 года гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, в прибрежной зоне Босфора, группы подводной обороны (SAS) были оперативно переброшены на место происшествия», — говорится в сообщении министерства.

Силы подводной обороны Турции взяли объект под охрану и предприняли меры для его обезвреживания, уточнили в Минобороны страны.

Турецкое издание Star со ссылкой на главное управление береговой охраны страны сообщило, что Босфор закрыт для движения судов в обоих направлениях. Объект обнаружен в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели, уточнил телеканал NTV и опубликовал видео с предметом, «похожим на мину».

Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция. 1 марта Анкара предупредила все иностранные государства о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Некоторые мины, установленные военными Украины на подходах к черноморским порта из-за обрыва тросов под воздействием течения начали дрейфовать в Черное море, сообщала в середине марта ФСБ России.

На подходах к портам Одессы, Ачакова, Черморска, Южного после начала спецоперации России украинские вооруженные силы разместили 420 якорных мин, произведенных, как сообщили в ФСБ, «в первой половине ХХ века».

«Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», — отмечали в ФСБ и предупреждали, что течение может унести мины в Босфор и Средиземное море.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля, ее цель — демилитаризация и «денацификация» Украины.

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