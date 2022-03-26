15:17 (мск), источник: РБК
Турция перекрыла Босфор из-за «похожего на мину» предмета
К месту обнаружения объекта, «похожего на мину», направили силы подводной обороны Турции. Ранее ФСБ России предупреждала о дрейфе украинских мин в Черном море.
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В прибрежной зоне Босфора обнаружили объект, «похожий на мину», сообщило в Twitter министерство национальной обороны Турции. К нему направили силы подводной обороны страны. Движение по проливу перекрыто.
«После обнаружения 26 марта 2022 года гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, в прибрежной зоне Босфора, группы подводной обороны (SAS) были оперативно переброшены на место происшествия», — говорится в сообщении министерства.
Силы подводной обороны Турции взяли объект под охрану и предприняли меры для его обезвреживания, уточнили в Минобороны страны.
Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция. 1 марта Анкара предупредила все иностранные государства о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
Некоторые мины, установленные военными Украины на подходах к черноморским порта из-за обрыва тросов под воздействием течения начали дрейфовать в Черное море, сообщала в середине марта ФСБ России.
На подходах к портам Одессы, Ачакова, Черморска, Южного после начала спецоперации России украинские вооруженные силы разместили 420 якорных мин, произведенных, как сообщили в ФСБ, «в первой половине ХХ века».
«Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», — отмечали в ФСБ и предупреждали, что течение может унести мины в Босфор и Средиземное море.
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля, ее цель — демилитаризация и «денацификация» Украины.