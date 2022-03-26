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20:18 (мск), источник: © РИА Новости

Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили украинский вертолет и четыре беспилотника, один из которых приближался к Севастополю над Черным морем, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24. В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», — сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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