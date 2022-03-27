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23:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция Израиля назвала терактом вооруженное нападение в Хадере

В израильском городе Хадера двое вооруженных мужчин открыли огонь по местным жителям. В результате атаки два человека погибли, шесть — получили ранения. МВД Израиля охарактеризовало нападение как теракт, злоумышленники были ликвидированы.

Источник: Reuters

«Кровавый теракт в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых. Террористы были ликвидированы сотрудниками полиции Израиля», — сообщили в израильском МВД (перевод по ТАСС).

Как сообщает местный портал Walla, в 20:45 по местному времени двое мужчин открыли огонь по пассажирам автобуса. Два человека погибли на месте. Двое молодых людей 20-летнего возраста были госпитализированы в тяжелом состоянии, 45-летний мужчина и 20-летняя девушка получили ранения средней тяжести, еще двум пострадавшим была оказана медпомощь на месте. Известно также, что среди раненых — двое полицейских.

22 марта в городе Беэр-Шева на юге Израиля вооруженный ножом палестинец напал на прохожих, два человека погибли, двое получили ранения.

Дарья Эрозбек

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