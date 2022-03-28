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10:06 (мск), источник: © РИА Новости

У украинских военных заканчиваются боеприпасы, заявил Басурин

МОСКВА 28 мар — РИА Новости. У украинских военных заканчиваются боеприпасы, из-за чего многие из них складывают оружие, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Источник: © РИА Новости

«Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, продвижение сил ДНР на некоторых участках «идет быстрее, чем раньше».

Интенсивность же боевых действий в Мариуполе, утверждает Басурин, связана с «задачей обеспечения безопасности для жителей и сохранения инфраструктуры».

В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.

Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены.

Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.

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