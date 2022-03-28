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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

В России за сутки госпитализировали 1762 пациента с COVID-19

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 20% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 28 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1762 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,0%», — говорится в сообщении.

Число госпитализаций выросло в 25 регионах, снизилось — в 56, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.

Более 21,1 тысячи новых случаев коронавируса зарегистрированы за сутки в России, умерли 335 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Выявлено 21 101 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 335 человек», — говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 35 746 человек от новой коронавирусной инфекции, это на 24,8% меньше по сравнению с 27 марта.

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