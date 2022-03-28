Кадыров приехал в Мариуполь

«Сейчас близится “основная развязка” в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов. Именно поэтому Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят», — сказал он. По словам Дудаева, Кадыров намерен доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие дни, чтобы освободить город.
Министр также назвал главу Чечни «боевым генералом, стратегом», лично участвовавшим в большом количестве боестолкновений.
Ранее 28 марта Кадыров рассказал, что российские военнослужащие продолжают вести бои в жилом секторе Мариуполя. Он опубликовал видео боев и выразил уверенность, что «до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья» осталось недолго.