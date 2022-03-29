11:16 (мск), источник: ТАСС
В России впервые с 12 января выявили менее 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за день
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 660, до 17 803 503. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Впервые с 12 января в стране выявлено менее 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за день. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%.