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11:16 (мск), источник: ТАСС

В России впервые с 12 января выявили менее 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за день

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 660, до 17 803 503. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Впервые с 12 января в стране выявлено менее 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за день. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%.

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Источник: AP 2022

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 4 932, что на 179,9% больше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 1 762 случая госпитализации.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 78 регионах, снижение — в четырех, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 47 229, до 16 737 206. Днем ранее в штабе сообщили о 35 746 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 94% от общего числа заразившихся.

Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 339, до 368 025. Днем ранее было зарегистрировано 335 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

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