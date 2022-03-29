11:46 (мск), источник: Российская газета
Украинские снайперы применяли запрещенные экспансивные пули в Донбассе
В боях за город Марьинка бойцы народной милиции ДНР ликвидировали украинского снайпера, вооруженного новейшей винтовкой UKROP UAR-10.
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При стрельбе боевик Нацгвардии использовал запрещенные международной конвенцией боеприпасы «дум-дум».
При обследовании места боестолкновения кроме винтовки были найдены патроны калибра 7,62×51мм с экспансивными пулями.
По словам представителя НМ ДНР Олега Никитина, данные пули «разворачиваются» при попадании в цель. Пули «дум-дум» предназначены для охоты на крупного зверя — лося или оленя (весом 150−300 килограммов), и у человека вызывают тяжелейшие ранения даже при попадании в конечности.
«Данные патроны запрещены к применению», — сказал представитель ДНР.
Напомним, что полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10 разработана на основе американской винтовки AR-10. Оружие создано под патрон НАТО 7,62×51 мм и предназначено для замены советских винтовок СВД в частях Национальной гвардии МВД Украины.
Винтовка UR-10 оснащается хромированным стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1200 метров, скорострельность — 21 выстрел в минуту.
Длина винтовки составляет от 103 до 124 сантиметров, масса — около пяти килограммов.