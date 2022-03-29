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15:07 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях

СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. Российское министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Источник: © РИА Новости

«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходит в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — сказал Фомин журналистам.

Выступая перед журналистами, Фомин также призвал украинские власти «строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными» и исключить пытки.

Сегодня завершился первый день переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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