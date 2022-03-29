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17:07 (мск), источник: © РИА Новости

Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бойцы спецназа захватили украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих, сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов на круглом столе «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».

Источник: © РИА Новости

По его словам, те, кто измывались над пленными, недолго радовались.

«Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил», — сказал он, уточнив, что речь идет о радикалах из фанатской группировки харьковского футбольного клуба «Металлист».

Видеозапись, на которой украинские националисты жестоко обращаются с пленными россиянами, появилась в интернете на днях и вызвала большой общественный резонанс.

В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.

Минобороны заявило, что все причастные к пыткам военнопленных понесут суровую ответственность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Расследовать инцидент призвали и в ООН.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

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