В ДНР заявили о возможном обрушении трех этажей поврежденного дома в Донецке

«Есть сложность при разборе завалов — нужна специализированная техника более мощная, потому что здание полностью повреждено. Вы видите, три этажа, которые, работая с институтом строительным нашим, мы просмотрели, находятся в состоянии критическом и в любой момент могут обрушиться», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
О том, что в ходе ночного обстрела города было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин ранее в этот день. Инцидент произошел на улице Пинтера, 8, в микрорайоне Текстильщик. Отмечалось, что в результате попадания снаряда семь человек пострадали и один погиб, в жилом доме были разрушены три этажа.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) позже уточнили, что снаряд, попавший в жилой многоэтажный дом, был выпущен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», второй снаряд упал около школы.
Как рассказал корреспондент «Известий» с места событий, из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Его осмотрели сотрудники скорой помощи и отвезли в нейрохирургическое отделение больницы Донецка. По словам очевидцев, под завалами жилого дома находятся и другие люди.
Разрушенный после попадания снаряда ВСУ жилой дом сняли с коптера. На кадрах видно, что верхние этажи дома и крыша разрушены с одной стороны. Кроме того, рухнули перекрытия дома, а верхние этажи провалились вниз.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.