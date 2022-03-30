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18:25 (мск), источник: ТАСС

ВС России проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Плановая перегруппировка российских войск происходит на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев», — сказал он.

По словам Конашенкова, был план сковать ВСУ на поле боя и без штурма городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям Киева такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий российских Вооруженных сил — на Донбассе. «Все эти цели были выполнены», — подчеркнул генерал.

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