«В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия», — отметил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны, ими являются руководители подразделений и сотрудники Минобороны США и основных компаний-подрядчиков ведомства. «Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», — добавил он.
Полученные Минобороны России документы свидетельствуют о планах киевского режима применить беспилотники, способные нести и распылять смертельно опасные вещества, отметил Конашенков.
Он отметил, что российское оборонное ведомство продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
«Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества», — сказал он.
Конашенков отметил, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации.
«Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации», — сказал он, добавив, что более детально Минобороны приведет информацию об этом в ближайшее время на специальном брифинге.