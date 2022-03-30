Раскрыт механизм образования сложной органики в космосе До недавнего времени астрономы предполагали, что органические соединения крайне редко встречаются в Галактике и во Вселенной в целом
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
12Весенний фестиваль Холи в Индии
18:41 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ: выявлены должностные лица, участвовавшие в создании компонентов биооружия

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российские эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия», — отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, ими являются руководители подразделений и сотрудники Минобороны США и основных компаний-подрядчиков ведомства. «Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», — добавил он.

Применение беспилотников

Полученные Минобороны России документы свидетельствуют о планах киевского режима применить беспилотники, способные нести и распылять смертельно опасные вещества, отметил Конашенков.

Он отметил, что российское оборонное ведомство продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

«Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества», — сказал он.

Опасность для России

Конашенков отметил, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации.

«Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации», — сказал он, добавив, что более детально Минобороны приведет информацию об этом в ближайшее время на специальном брифинге.

 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Военная операция на Украине
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Минобороны сообщило об уничтожении базы с топливом во Львове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь