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09:43 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 8.30 мск войска Украины выпустили шесть снарядов по Донецку, а в 8.45 мск — четыре снаряда по Еленовке. Обстрел производился из населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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