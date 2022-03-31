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12:35 (мск), источник: © РИА Новости

В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали более 3,8 тысячи пациентов с коронавирусом, это на 10,3 процента меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

Рост госпитализаций отмечен в 40 регионах страны, снижение — в 42, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.

«Выявлено 19 277 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 345 человек», — уточняется в сообщении.

За сутки в стране выздоровели 50 496 человек, или на 1,2 процента меньше по сравнению с 30 марта.

В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 483,5 миллиона зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.

Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 49,7 процента.

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