В России за сутки госпитализировали 3855 человек с COVID-19

Рост госпитализаций отмечен в 40 регионах страны, снижение — в 42, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.
«Выявлено 19 277 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 345 человек», — уточняется в сообщении.
За сутки в стране выздоровели 50 496 человек, или на 1,2 процента меньше по сравнению с 30 марта.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 483,5 миллиона зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 49,7 процента.