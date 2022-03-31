Минобороны назвало фамилии американцев, создававших биооружие на Украине

«Сегодня у нас есть возможность привести фамилии конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины», — сказал в четверг на брифинге официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же — автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов», — добавил генерал.
Координацией военно-биологических проектов на территории Украины и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине, отметил Конашенков. «Под ее непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP-6, UP-8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-Крымскую лихорадку, лептоспироз», — пояснил он.
«В продолжение — украинское подразделение компании Black and Veach, которое возглавляет Лэнс Липпенкотт. Он же является основным контактным лицом для должностных лиц министерства обороны и министерства здравоохранения Украины», — сказал Конашенков.
По его словам, компания работает в интересах Пентагона с 2008 года в рамках проектов по изучению потенциально опасных биоагентов.
В их числе — проект UP-1 по изучению риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих на северо-западе Украины, добавил Конашенков. «В целях глобального контроля за биологической обстановкой в ходе проекта UP-2 компания внедряла на украинских биообъектах систему удаленного мониторинга заболеваемости туляремией и сибирской язвой», — сказал генерал.
«Вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Дэвид Мустра, который тесно связан с другим подрядчиком Пентагона — компанией Metabiota. Ранее он руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе в рамках Программы по совместному снижению угрозы», — сказал Конашенков.