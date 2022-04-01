СК обвинил высокопоставленных военных ВСУ в геноциде в Донбассе

В СК добавили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Ростове оперативное совещание, в рамках которого обсуждались вопросы расследования преступлений украинских националистов в ДНР и ЛНР.
Согласно данным ведомства, возбуждено 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, потерпевших — свыше 42 тысяч.
«В ходе расследования Следственным комитетом постоянно анализируется большой массив документов и иные данные. Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения», — сказали в ведомстве.
В СК добавили, что среди обвиняемых бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник генштаба Украины Виктор Муженко и другие должностные лица из числа командования.
В пресс-службе отметили, что Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов в Донбассе, включив в нее экспертов и криминалистов, а также отметил необходимость обеспечить группу новейшей криминалистической техникой.
«Также глава ведомства поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России организовать взаимодействие с представителями компетентных органов других государств для проработки правовых вопросов, связанных с текущей ситуацией», — добавили в СК.