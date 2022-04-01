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07:13 (мск), источник: © РИА Новости

СК обвинил высокопоставленных военных ВСУ в геноциде в Донбассе

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

В СК добавили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Ростове оперативное совещание, в рамках которого обсуждались вопросы расследования преступлений украинских националистов в ДНР и ЛНР.

Согласно данным ведомства, возбуждено 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, потерпевших — свыше 42 тысяч.

«В ходе расследования Следственным комитетом постоянно анализируется большой массив документов и иные данные. Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения», — сказали в ведомстве.

В СК добавили, что среди обвиняемых бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник генштаба Украины Виктор Муженко и другие должностные лица из числа командования.

В пресс-службе отметили, что Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов в Донбассе, включив в нее экспертов и криминалистов, а также отметил необходимость обеспечить группу новейшей криминалистической техникой.

«Также глава ведомства поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России организовать взаимодействие с представителями компетентных органов других государств для проработки правовых вопросов, связанных с текущей ситуацией», — добавили в СК.

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