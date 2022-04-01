17:17 (мск), источник: РБК
ТАСС сообщил о падении в Белгородской области снаряда с Украины
В селе Никольское в Белгородской области упал артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Украины, сообщил источник ТАСС.
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«Снаряд, выпущенный с территории Украины, упал на территорию плодопитомника в селе Никольское Белгородской области. Жертв и разрушений нет», — сказал собеседник агентства.
Село Никольское находится в центральной части Белгородской области, на расстоянии около 23 км к северо-востоку от Нового Оскола.
В пресс-службе регионального правительства сообщили РБК, что был слышен взрыв. «Был слышен хлопок. Пока подробностей нет, что стало его причиной, устанавливается. Информации о пострадавших нет, все данные уточняются. Уточняем у МЧС и других ведомств, в какой части города и что конкретно это было», — сказала РБК руководитель пресс-службы правительства Белгородской области Ирина Василенко.
В пресс-службе областного главка МЧС сообщили РБК, что у них нет информации о случившемся. «Пока нет официальной информации», — также сказали РБК в пресс-службе администрации Белгородской области.
РБК направил запросы в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, пресс-службу Минздрава Белгородской области и пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Также РБК обратился за комментарием в администрацию Никольского сельского поселения Белгородской области.
Ранее 1 апреля в области произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, по ней ударили два украинских вертолета, которые «зашли на территорию России на низкой высоте». Погибших нет. Изначально Гладков сообщал, что пострадали два работника нефтебазы, однако позже он уточнил, что «находившиеся на месте во время взрыва не пострадали».
О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, оценку произошедшему дадут военные.
Помимо этого, в Белгородской области 1 апреля сообщили о еще одном происшествии: в поселке Северный в пригороде Белгорода обстреляли типографию «Константа». Как рассказал РБК директор типографии Константин Лахов, атака произошла ранним утром. Он предположил, что обстрел велся с вертолета, добавив, что в здании «лежат какие-то болванки, похожие на небольшие ракеты, сантиметров 70 длиной».