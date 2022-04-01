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15:10 (мск), источник: РБК

Басурин рассказал о «трех очагах сопротивления» в Мариуполе

В Мариуполе сформировались три «очага сопротивления», большая часть «боевиков» находится на заводе «Азовсталь», заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«По нашим данным, сейчас в Мариуполе порядка 4 тыс. боевиков, которые разбиты на три группы. Основная часть находится в “Азовстали”, Часть находится в центральной части города и часть находится в порту. Вот три очага сопротивления, которые существуют», — сказал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Боевые действия рядом с Мариуполем идут практически с начала спецоперации России на Украине. 18 марта Минобороны России заявило о боях в центре города. В обстрелах социальных объектов, в том числе больницы, роддома и театра, ведомство обвинило украинские силы.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что нужно полностью эвакуировать жителей города. По его словам, в нем остаются около 160 тыс. человек, при этом в Мариуполе уже «невозможно жить», поскольку в нет «нет ни света, ни тепла».

31 марта российские военные должны были открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, однако операция была сорвана. Как заявил начальник Центра управления обороной Михаил Мизинцев, киевские власти не смогли обеспечить режим тишины. «Участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВСУ и националистическими батальонами», — сказал он. По словам Мизинцева, с 10:00 1 апреля российские военные вновь открыли гуманитарный коридор из Мариуполя.

Украинских военных же из города не выпустят, заявил Басурин. По словам представителя Народной милиции ДНР, им предлагали выйти из города, но они отказались. «Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», — сказал он.

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