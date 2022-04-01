Российская авиация за сутки поразила 40 украинских военных объектов

«В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины», — сказал Конашенков на брифинге.
Он уточнил, что среди пораженных объектов два зенитных ракетных комплекса — «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.
Вооруженные силы РФ с 24 февраля уничтожили на Украине 124 самолета, 82 вертолета и 1854 танка и другой бронетехники, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.