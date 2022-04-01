ВЦИОМ рассказал о доверии россиян политикам Более чем три четверти россиян (79 процентов) одобряют деятельность президента страны Владимира Путина. Это следует из данных, опубликованных ВЦИОМ
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
8В Японии произошло сильное землетрясение
19:40 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация за сутки поразила 40 украинских военных объектов

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация российских Вооруженных сил поразила за день 40 военных объектов Украины, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «Оса», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что среди пораженных объектов два зенитных ракетных комплекса — «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Вооруженные силы РФ с 24 февраля уничтожили на Украине 124 самолета, 82 вертолета и 1854 танка и другой бронетехники, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Зачем Кадыров потребовал от США прислать на Украину еще ПТРК Javelin
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь