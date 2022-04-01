ВС России уничтожили 357 украинских беспилотников с начала спецоперации

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.
За день российская оперативно-тактическая авиация уничтожила 40 украинских военных объектов, включая один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» в районе Мурахово и пусковую установку комплекса «Оса» в районе Великие Новоселки.
Также средствами противовоздушной обороны ВКС сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя и четыре украинских беспилотника в районах Изюм, Новомихайловка и Харьков, добавил Конашенков.