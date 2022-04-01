Умерла актриса Александра Яковлева

«Это, к несчастью, произошло», — сказал режиссер. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела.
По мнению Лебедева, Яковлева была «яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам». «Она сражалась до последнего. Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», — отметил он.
Режиссер отметил яркую и глубокую актерскую игру Яковлевой. «Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая», — вспоминает он.
Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.
Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне — Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург), в 2003 году — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ныне — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).
Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» (1979). К числу других популярных киноработ актрисы относятся Таисья Рябова в историческом фильме «Россия молодая» по роману Юрия Германа (1981, режиссер Илья Гурин), Аленушка в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1982, Константин Бромберг), Зинаида Гостилова в мелодраме «Парашютисты» (1984, Юрий Иванчук), Диана Литтл в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (1987, Алла Сурикова).
В качестве режиссера в 1993 году поставила мелодраму «Паром “Анна Каренина”.