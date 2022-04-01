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1 апреля, источник: © РИА Новости

Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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«Пожар на нефтебазе ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений», — говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, площадь пожара составляла 1,3 тысячи квадратных метров.

Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

Власти Белгорода и представитель «Роснефти» отмечали, что пострадавших в результате пожара нет. Гражданам, проживающим на ближайших к нефтебазе улицах, предлагали до ликвидации пожара побыть в безопасном месте, в том числе их направляли в «Белгород Арену».

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