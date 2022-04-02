В ЛНР сложили оружие 170 украинских военнослужащих, заявила омбудсмен

«Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской народной республики», — сказала она.
Как отметила омбудсмен, ЛНР неоднократно заявляла о том, что «все военнослужащие Украины, которые добровольно сложили оружие, которые перешли на сторону республики, на чьих руках нет крови мирных граждан, мирных жителей, по окончании военной операции будут отпущены домой».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.