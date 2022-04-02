Почему дикие животные пробираются на дачи и чем это угрожаетС приходом весны и началом дачного сезона на территориях частных домов можно заметить диких зверей или птиц
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
12Весенний фестиваль Холи в Индии
06:48 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР сложили оружие 170 украинских военнослужащих, заявила омбудсмен

ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Оружие в Луганской народной республике сложили 170 украинских военнослужащих, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Источник: РИА "Новости"

«Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской народной республики», — сказала она.

Как отметила омбудсмен, ЛНР неоднократно заявляла о том, что «все военнослужащие Украины, которые добровольно сложили оружие, которые перешли на сторону республики, на чьих руках нет крови мирных граждан, мирных жителей, по окончании военной операции будут отпущены домой».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Зачем Кадыров потребовал от США прислать на Украину еще ПТРК Javelin
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь