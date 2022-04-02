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12:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский отказался публично обсуждать удары по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что «не обсуждает свои приказы». Так он ответил на вопрос о том, наносили ли украинские военные удары по территории России.

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Из интервью Fox News не понятно, какой конкретно инцидент имеется в виду. В тексте сказано, что речь об атаке на нефтебазу с использованием вертолетов. Очевидно, подразумевается инцидент в Белгороде 1 апреля: региональные власти и Минобороны РФ утверждали, что по нефтебазе нанесли удар с вертолетов вооруженных сил Украины. Однако журналист Fox News задает вопрос о «нападении на российский военный склад». Склад с боеприпасами загорелся в Белгороде 29 марта, но местные власти не называли предполагаемых причин ЧП.

На вопрос об атаке господин Зеленский ответил: «Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими вооруженных сил Украины, когда они говорят со мной». Минобороны Украины накануне тоже не подтвердило и не опровергло причастность к пожару на нефтебазе в Белгороде.

Лаура Кеффер

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