ВЦИОМ рассказал о доверии россиян политикам Более чем три четверти россиян (79 процентов) одобряют деятельность президента страны Владимира Путина. Это следует из данных, опубликованных ВЦИОМ
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
12Весенний фестиваль Холи в Индии
14:38 (мск), источник: ТАСС

СК РФ возбудил дело о теракте после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ квалифицировал как теракт авиаудар по нефтебазе в Белгороде.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, 1 апреля военнослужащие ВСУ вступили в преступный сговор с целью совершить теракт на территории РФ. Используя боевые вертолеты, они вторглись в воздушно пространство России на территории Белгородской области на малой высоте, нанеся четыре авиадура по объектам ТЭК, которые расположены в Белгороде.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям установить всех причастных к совершению теракта с тем, чтобы виновные понесли наказание, установленное законом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Военная операция на Украине
В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь