14:38 (мск), источник: ТАСС
СК РФ возбудил дело о теракте после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ квалифицировал как теракт авиаудар по нефтебазе в Белгороде.
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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СК, 1 апреля военнослужащие ВСУ вступили в преступный сговор с целью совершить теракт на территории РФ. Используя боевые вертолеты, они вторглись в воздушно пространство России на территории Белгородской области на малой высоте, нанеся четыре авиадура по объектам ТЭК, которые расположены в Белгороде.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям установить всех причастных к совершению теракта с тем, чтобы виновные понесли наказание, установленное законом.