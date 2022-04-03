Участники нацбатальонов отбирают гумпомощь у мирных жителей в Донбассе

«Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью. Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают ее себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся», — сказала омбудсмен.
По словам омбудсмена, в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной представители нацбатов и украинские силовики выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ, в которых прятались люди во время боев между противоборствующими сторонами.
«По мере того, как попадали туда вооруженные формирования Украины, они не стесняясь заставляли их выходить из подвалов, они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры», — рассказала Сердюкова.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.