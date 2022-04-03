ВЦИОМ рассказал о доверии россиян политикам Более чем три четверти россиян (79 процентов) одобряют деятельность президента страны Владимира Путина. Это следует из данных, опубликованных ВЦИОМ
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
8В Москве отменили масочный режим
06:50 (мск), источник: © РИА Новости

Участники нацбатальонов отбирают гумпомощь у мирных жителей в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Участники националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Источник: © РИА Новости

«Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью. Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают ее себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся», — сказала омбудсмен.

По словам омбудсмена, в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной представители нацбатов и украинские силовики выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ, в которых прятались люди во время боев между противоборствующими сторонами.

«По мере того, как попадали туда вооруженные формирования Украины, они не стесняясь заставляли их выходить из подвалов, они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры», — рассказала Сердюкова.

Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Зачем Кадыров потребовал от США прислать на Украину еще ПТРК Javelin
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь